L’information a fait le tour du monde. En début d’après midi, Kéwoulo a appris de la RFM que Aliou Sall, le jeune frère de Macky Sall, se trouve actuellement dans les locaux de la DIC.

Contrairement à ce qui a été dit, Aliou Sall n’a pas été cueilli et conduit à la Division des Investigations Criminelles. Il s’y est rendu tout seul suite à sa convocation par les limiers. Si, pour le moment, rien n’a fuité de cette convocation, Kéwoulo a appris que la présence du jeune frère de Macky Sall, dans les locaux de la DIC, n’est nullement lié ni au dossier Petrotim encore moins à celui d’Ellipse qui a valu à Madiambal Diagne dans sa fuite.

“C’est un dossier Centif lié à l’immobilier. Avec sa SCI, il a fait des opérations financières qui ont attiré l’attention de l’organe d’alerte.” Pour sa part, convoqué depuis le début de la semaine, Aliou Sall s’était réservé de parler publiquement de l’affaire. Toutefois, des sources judiciaires consultées par Kéwoulo ont fait savoir que “le dossier est tellement balèze qu’il est peu probable qu’il rentre ce soir chez lui….”

A suivre