Débat sur la répression de l’homosexualité : Aminata Touré brise le silence

Aminata Touré, Haut Représentant du président de la République Bassirou Diomaye Faye, a réagi au débat suscité par la traque présumée d’homosexuels, dont une trentaine ont été placés en détention. Intervenant chez nos confrères de la radio allemande Deutsche Welle (DW), l’ancienne Première ministre a répondu aux questions relatives au durcissement de la législation sur les actes contre nature.

« Les modifications de la loi, il faut voir ce qu’elles contiennent. Il y est d’ailleurs aussi indiqué que les dénonciations fallacieuses ou infondées seraient sanctionnées. Le Sénégal est un pays musulman. 95 % de la population est musulmane. Il est évident que nos lois vont refléter, disons, nos réalités et nos croyances », a fait savoir Aminata Touré.

Ce durcissement est perçu par certains observateurs comme un recul pour le Sénégal, souvent cité comme un pays modéré et tolérant. À ce propos, Mme Touré a rétorqué : « Je peux vous dire que, pour ce qui concerne les traités internationaux que le Sénégal a ratifiés, il les respecte. Il n’y a aucun traité international et je vous l’apprends, il faudra peut-être approfondir vos connaissances sur ce point qui consacre les droits sexuels des minorités. »

Elle a poursuivi : « La Déclaration universelle des droits de l’homme est le fondement de l’avènement des Nations unies. Il n’existe aucune convention internationale sur laquelle l’Assemblée générale des Nations unies se soit accordée pour reconnaître des droits spécifiques aux homosexuels. Cela n’existe pas. Ce sont des législations nationales, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis ou ailleurs. Et au Sénégal, les Sénégalais définissent également leurs lois conformément, comme je l’ai dit, à leur culture et à leur religion. C’est cela aussi, l’acceptation de la souveraineté des pays. »