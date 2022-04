Collectifs des travailleurs de la Santé et de l’action sociale (CTSAS) décrète une grève de 24H sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, ils vont faire un respect des urgences et du service minimum. Comme nous le savons tous c’est à cause de cet événement malheureux survenu à la maternité de l’hôpital régional de Louga Amadou Sakhir Mbaye que tout cela se passe.

“Le CTSAS demande aussi aux agents des différents syndicats de travailler la main dans la main pour lutter contre le manque d’équité dans le traitements des agents de la fonction de l’Etat au détriment des agents de la santé , la durée de la lutte dépendra du sérieux dans le traitement de cette affaire et celui de nos plateformes revendicatives par l’Etat du Sénégal .

Mais, nous nous battrons pour nos droits, notre dignité et le respect de notre noble métier. Le parquet vient de commettre une dernière forfaiture en mettant sous mandat de dépôt quatre des six sages-femmes accusées dont deux sont enceintes et l’une cardiopathe , il sera tenu pour responsable de la santé de ces dernières et de leurs enfants. Le collectif suit avec beaucoup d’attention la situation à Louga et nous demandons de lutter sans concession aucune.

(CTSAS) présente leurs condoléances à la famille de Sokhna Astou et à l’ensemble du personnel de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga“.

( Dr Amadou Yery Camara)