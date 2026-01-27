Le cimetière Saint-Lazare est arrivé à saturation. Il n’y a désormais plus aucune place disponible. La recherche de nouveaux sites devient une urgence pour désengorger cette dernière demeure.

Les acteurs concernés plaident pour la mise en service des sites de Guédiawaye et de Keur Massar. Selon Alphonse Sagna, membre du comité de gestion des cimetières chrétiens de l’Archidiocèse de Dakar, des démarches ont déjà été engagées.

« Nous avons démarché les sites de Keur Massar et de Guédiawaye. Celui de Keur Massar nécessite une clôture, tandis qu’à Guédiawaye, nous avons rencontré le maire, mais il reste encore quelques travaux à réaliser pour permettre son fonctionnement », explique-t-il.

De son côté, Pascal Dione, président du comité de gestion des cimetières chrétiens de l’Archidiocèse de Dakar, rappelle que le projet du cimetière de Guédiawaye remonte à 2013, mais tarde toujours à se concrétiser. Il déplore la lenteur dans l’exécution des travaux et souligne l’urgence d’agir.

Face à cette situation, les membres du comité lancent un appel à la solidarité nationale, invitant les Sénégalais à apporter leur soutien afin de permettre le démarrage effectif des travaux sur les sites de Guédiawaye et de Keur Massar.

PressAfrik