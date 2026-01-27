Coupe du monde 2030 : Mauvaise nouvelle pour le Maroc

Malgré les efforts consentis lors de la CAN 2025 pour convaincre les instances, le Maroc ne réussira pas à passer devant l’Espagne pour l’organisation de la finale de la Coupe du monde 2030. Rafael Louzan, président de la Fédération espagnole de football (RFEF), a confirmé ce lundi que l’Espagne sera l’hôte de la finale en 2030.

Ces dernières semaines, le Maroc militerait auprès de la FIFA pour organiser la finale de la Coupe du monde 2030, profitant des accusations de corruption qui secouent la fédération espagnole. Rafael Louzan, qui avait longtemps déclaré que la finale devait revenir à l’Espagne puisqu’elle assume 55% de la candidature conjointe avec le Maroc et le Portugal, est cette fois-ci catégorique. “La finale aura lieu ici”, a déclaré le président de la RFEF. “Nous avons vu des scènes lors de la Coupe d’Afrique qui nuisent à l’image du football mondial : L’Espagne a démontré sa capacité organisationnelle”, a-t-il ajouté.

Le Maroc devra donc se contenter de quelques matchs, notamment ceux de sa sélection. A noter que cette Coupe du monde, qui célébrera le centenaire de la compétition, verra la participation de 6 pays, dans 3 continents. En effet, en plus de l’Espagne, du Portugal et du Maroc, il y aura des matchs en Uruguay, Argentine et au Paraguay.

