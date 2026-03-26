Guédiawaye : un individu arrêté puis déféré au parquet pour avoir tenté de cuisiner un chien

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Guédiawaye a procédé à l’interpellation d’un individu pour « mise en danger de la vie d’autrui et atteinte à la santé publique ».

Selon la Police nationale, le mis en cause a été surpris par des riverains au terrain de Hamo Tefess, en compagnie de trois acolytes, alors qu’ils s’affairaient à brûler la carcasse d’un chien. L’odeur pestilentielle se dégageant des lieux a rapidement alerté le voisinage, provoquant la colère d’un groupe de jeunes qui s’est lancé à leur poursuite.

Interpellé par la foule, l’individu a été sauvé de justesse d’un lynchage grâce à l’intervention de deux habitants de la localité, avant d’être remis aux forces de l’ordre.

Lors de son interrogatoire, le suspect a tenté de se justifier en déclarant avoir ramassé le cadavre d’un chien errant le 21 mars 2026 vers 20 heures, à hauteur de Hamo 4. Il a avoué avoir ensuite convié des compatriotes pour l’aider à dépecer et préparer l’animal en vue d’une consommation domestique.

Dans le cadre de l’enquête, son téléphone portable a été immédiatement saisi pour exploitation technique. Au terme de sa garde à vue, le mis en cause a été déféré au parquet.