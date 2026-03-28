Dakar : Un réseau de pédocriminalité démantelé, un adolescent de 17 ans « vendu » pour des rapports tarifés entre 70 000 et 250 000 FCFA

Un « Pierre Robert bis ». Selon les révélations de Libération, la Division des investigations criminelles (DIC) a frappé au cœur d’un vaste réseau de prostitution masculine et de pédocriminalité. L’affaire a éclaté à Touba (commissariat de Ndamatou) après l’alerte donnée par un père de famille. Intrigué par le changement de comportement de son fils de 17 ans, S. Ndao, devenu « subitement très efféminé » lors de la Korité, ce dernier a découvert des vidéos d’ébats sexuels dans son téléphone portable. Ce dernier était installé chez un parent à Dakar.

L’enquête révèle que l’adolescent a été « transformé » et livré à des prédateurs depuis 2024 par M. Diop, un entrepreneur de 44 ans. Ce dernier servait de rabatteur auprès de clients aisés, recrutés dans des hôtels dakarois. Les prestations sexuelles étaient tarifées entre 70 000 et 250 000 FCFA, estime le journal.

Ramifications avec l’affaire Pape Cheikh Diallo

La même source avance que des sextapes de Zale Mbaye (déjà écroué dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie) ont été découverts dans le téléphone du mineur. À ce jour, liste le quotidien d’information, neuf clients ont été formellement identifiés. Cinq suspects, dont l’entrepreneur M. Diop, un gérant de restaurant, un couturier et un commerçant, ont été interpellés et déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye. Tous sont passés aux aveux.

Poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, viol sur mineur, pédocriminalité, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d’autrui, les mis en cause ont fait l’objet d’un retour de parquet. Ils seront édifiés sur leur sort ce lundi 30 mars.

L’enquête est loin d’être bouclée : pas moins de 15 autres suspects, issus de milieux aisés et ayant eu des rapports tarifés avec le mineur, sont désormais dans le collimateur de la justice, conclut Libération.

Avec Seneweb