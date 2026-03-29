Me Elhadji Ousseynou Diouf est furieux. Et il ne va pas tarder à le faire savoir. Demain, lundi, il a promis de saisir le procureur de la République par une plainte contre tous ces petits malins qui cherchent, via les réseaux sociaux, à l’impliquer dans le scandale des homosexuels, présentés comme des transmetteurs du virus du sida, dont la liste des personnes arrêtées s’allonge chaque jour.

Annoncé à plusieurs reprises comme « décédé », « sur son lit de mort », tantôt « gravement malade » ou encore « en fauteuil roulant », c’est le fait de voir sa photo et son nom circuler comme l’une des personnes arrêtées dans le cadre de la chasse aux homosexuels menée par les hommes de l’adjudant-chef Abdoul Aziz Gningue, le patron de la brigade de Recherches de Keur Massar, qui a profondément révolté « Bour Saloum ».

« Ils ont dit, hier tard dans la soirée, que j’avais été arrêté par la brigade de recherches de Keur Massar. Mais ça, c’est leur souhait, c’est leur vœu. El Hadj Diouf est là, devant vous », a déclaré Me Elhadji Diouf au micro de nos confrères de Walfadjri.

Alors que la rumeur a fini par envahir les réseaux sociaux, le principal concerné — qui vit avec ses femmes et ses enfants — a décidé de ne plus supporter ces accusations infondées.

« Je porterai plainte auprès du procureur de la République pour que cette affaire soit réglée clairement et directement. J’ai le droit de vivre avec ma famille dans la tranquillité, la dignité et l’honneur. Ce ne sont pas des voyous, des criminels ou des insulteurs publics qui peuvent salir ma réputation. Ils se trompent », a martelé Me Elhadji Diouf.

Avocat haut en couleur, Me Elhadji Diouf s’est mis à dos une bonne partie de la jeunesse sénégalaise à cause de son rôle dans l’affaire Adji Raby Sarr, cette jeune masseuse de Dakar qui avait accusé l’ancien opposant Ousmane Sonko de viol. Loin de se limiter à la simple défense de sa cliente en l’accompagnant dans ses démarches, El’hadji Ousseynou Diouf s’était transformé en un véritable adversaire de l’opposant à Macky Sall, proférant à son encontre des injures et des accusations que ni la morale ni la loi ne tolèrent.

Si l’homme de droit s’est assagi depuis l’arrivée d’Ousmane Sonko à la primature et s’est abstenu de tout propos désobligeant à son encontre, les militants et sympathisants de Pastef, eux, ne semblent pas encore prêts à faire la paix avec lui.

« Ces gens-là, je les dérange beaucoup. Il est grand temps qu’ils me laissent en paix. Souvent, ils annoncent mon décès. Souvent, ils annoncent une maladie qui me cloue au lit. Ils disent que Maître El Hadj Diouf est maintenant en fauteuil roulant », a-t-il fait savoir.