Dette du Sénégal: Le Conseil d’administration du FMI se réunit ce vendredi pour…

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (Fmi) se penche ce vendredi 3 octobre 2025 sur le dossier relatif au misreporting de la dette du Sénégal. L’annonce a été faite la veille par la porte-parole de l’institution, Julie Kozack, lors de son point de presse hebdomadaire.

Mme Kozack a souligné la volonté de coopération entre Dakar et le Fmi. « Les autorités sénégalaises et les équipes du Fmi sont engagées à résoudre de manière constructive le dossier de la fausse déclaration de dette au Sénégal », a-t-elle déclaré.

Elle a également annoncé l’ouverture prochaine de discussions sur un nouveau programme, qui devrait être lancé lors des Assemblées annuelles du Fmi et de la Banque mondiale prévues en octobre à Washington.

Dans la foulée de cette annonce, les obligations sénégalaises libellées en dollars et arrivant à échéance en 2033 ont bondi sur les marchés, figurant parmi les meilleures performances des titres de la dette des pays émergents.

Le Fmi a précisé qu’un communiqué officiel sera publié à l’issue de la réunion de son Conseil d’administration.

À la suite de l’examen des finances publiques, l’administration du président Bassirou Diomaye Faye a révélé une dette cachée de 7 milliards de dollars sous l’ancien gouvernement de Macky Sall, entraînant la suspension d’un prêt de 1,8 milliard de dollars.

Sur France 24, le 26 septembre dernier, le Président Faye a souligné que la situation est « encore plus grave que ce que nous avions soupçonné », révélant des chiffres officiels avec une dette proche des 119% du PIB, et un déficit de près de 13%.

Il a rappelé que, même en 2018, il alertait déjà le Fmi sur les dépassements financiers.

Le chef de l’État a par ailleurs précisé que l’audit commandé à des cabinets internationaux n’est pas fait pour le Fmi, mais pour la « crédibilité des dirigeants que nous sommes vis-à-vis de notre peuple et pour la crédibilité du Sénégal sur la scène internationale».