Bénin : Le célèbre opposant Candide Azannaï arrêté

C’est une information qui défraie la chronique au Bénin. Le célèbre opposant, Candide Azannaï, a été arrêté dans la matinée de ce vendredi 12 décembre à Cotonou.

On ignore, pour l’heure, ce qui est reproché à ce contempteur du régime Talon, qui a, par ailleurs, été ministre de la Défense, entre avril 2016 et mars 2017.

L’homme dirige, depuis quelques années, un mouvement de “résistance” contre le pouvoir de Patrice Talon qu’il accuse de dérives autoritaires.