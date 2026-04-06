CHAS 2026 / Le Sénégal bat le Bénin (1-0) et attaque la Zambie ce lundi

Le Sénégal lance parfaitement sa campagne au Championnat d’Afrique scolaire (CHAS) 2026. Opposés au Bénin pour leur entrée en lice, les Lionceaux se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), ce lundi 6 avril, à l’occasion de la première journée de la phase de groupes.

Belle entrée en matière pour les Lionceaux scolaires ! Dans ce qui constitue leur premier match de la compétition, les joueurs de l’équipe nationale scolaire du Sénégal ont su faire preuve de sérieux et d’efficacité pour s’imposer face au Bénin. Un succès précieux qui lance idéalement leur parcours dans ce tournoi continental

Les Lionceaux ont su faire la différence grâce à une réalisation de Cheikh Oumar Sy, auteur de l’unique but de la rencontre. Sur une action décisive, l’attaquant sénégalais a su tromper la vigilance du gardien béninois pour offrir la victoire aux siens. Solides et appliqués, les protégés d’Ousmane Diop ont ensuite parfaitement géré leur avantage jusqu’au coup de sifflet final, ne laissant que très peu d’espaces à leurs adversaires.

La défense sénégalaise a montré de belles garanties, en maintenant le zéro dans son camp malgré les tentatives béninoises de revenir dans le match. Une performance défensive collective de qualité qui augure bien pour la suite de la compétition.

Ce succès permet au Sénégal de bien lancer sa compétition dans un groupe B relevé, où figurent également la Zambie et la Tanzanie. Avec ces trois points d’entrée, les Lionceaux se positionnent d’emblée en leaders du groupe et abordent la suite avec confiance.

Le rythme de la compétition est soutenu pour les représentants sénégalais : les Lionceaux vont enchaîner ce lundi après-midi (13h30 GMT) avec leur deuxième sortie, face à la Zambie . Un calendrier chargé qui exige une gestion optimale des efforts et une grande profondeur de banc de la part du staff technique.