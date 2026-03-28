Affaire Pape Cheikh Diallo : le chanteur de xasida Ass Dione arrêté

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar vient de procéder à une nouvelle arrestation dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et consorts. Il s’agit de la 52e interpellation dans ce dossier.

Le mis en cause répond au nom de Ass Dione, plus connu sous le nom de scène Ass Xasida, chanteur de xasida selon des sources de Seneweb. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits. L’enquête suit son cours.