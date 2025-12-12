Extraditions suspendues : les avocats de Madiambal Diagne accusent l’État sénégalais de “chantage diplomatique”

Les avocats de Madiambal Diagne ont publié, ce 12 décembre 2025, un communiqué pour réagir à la décision du gouvernement sénégalais de suspendre les extraditions vers la France. Selon eux, cette mesure intervient alors que la demande d’extradition visant leur client est en cours d’examen devant les juridictions françaises.

Le collectif d’avocats rappelle que la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2025, a estimé ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour statuer sur la demande d’extradition. Les magistrats ont notamment relevé l’absence d’informations essentielles dans le mandat d’arrêt, telles que la période et le lieu précis des faits reprochés, ainsi qu’un défaut de clarté dans la présentation des accusations.

La juridiction française a fixé au 23 janvier 2026 la date limite pour la transmission, par l’État sénégalais, des informations manquantes nécessaires à l’examen du dossier.

Les conseils de Madiambal Diagne estiment que la démarche des autorités sénégalaises pourrait être interprétée comme une pression exercée sur la justice française. Ils affirment également que les éléments requis par la cour seraient difficiles à fournir en raison, selon eux, du caractère politique des poursuites engagées contre leur client.

Les avocats rappellent enfin que la chambre de l’instruction aurait pu, selon eux, émettre un avis défavorable dès à présent au vu de ce qu’ils qualifient d’« insuffisance » de la demande d’extradition.