Diplomatie parlementaire : El Malick Ndiaye reçoit les ambassadrices de Colombie et de Finlande

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce vendredi 12 décembre, Madame Claudia Mosquera Rosero, Ambassadrice de Colombie au Sénégal, ainsi que Madame Katja Ahlfors, nouvelle Ambassadrice de Finlande.

Avec l’Ambassadrice de Colombie, les échanges ont porté sur la visite prochaine au Sénégal de Madame Francia Elena Márquez Mina, Vice-Présidente de la République de Colombie. Madame Mosquera Rosero a salué l’excellence des relations entre Dakar et Bogota et réaffirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale.

Le Président El Malick Ndiaye a, pour sa part, rappelé les liens historiques entre la Colombie et l’Afrique, magnifié la coopération Sud-Sud et souligné la nécessité de mettre en place un cadre de coopération structuré, incluant la création d’un groupe d’amitié parlementaire.

Lors de l’audience accordée à l’Ambassadrice de Finlande, Madame Katja Ahlfors a salué la qualité des relations entre les deux pays.

Le Président de l’Assemblée nationale lui a souhaité la bienvenue au Sénégal et a présenté les réformes engagées pour la modernisation de l’institution, notamment la digitalisation des pratiques parlementaires et administratives.

Il a enfin salué le modèle finlandais en matière de bonne gouvernance, d’innovation et de technologies, tout en réaffirmant l’importance de la diplomatie parlementaire pour approfondir la coopération entre les deux nations.