Pour son deuxième match de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, le Sénégal affronte Madagascar, ce samedi à 21 heures, à la salle Marius Ndiaye. Un duel crucial pour la suite de la compétition.

Battus lors de leur entrée en lice par la Côte d’Ivoire (90-80), les Lions n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent se relancer dans cette poule B. Dominé par son tombeur ivoirien, le groupe reste toutefois très ouvert, et une victoire à domicile permettrait aux Sénégalais de se repositionner dans la course à la qualification.

Face à eux, les Malgaches arrivent également avec l’obligation de réagir. Ils s’étaient inclinés lors de leur premier match face à la République démocratique du Congo sur le score de 87-79. Une défaite qui les place, eux aussi, sous pression avant cette deuxième sortie.

Porté par son public à Dakar, le Sénégal devra afficher plus de constance défensive et d’efficacité offensive pour éviter un nouveau faux pas.

En première heure, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo s’affrontent dans un choc qui pourrait valoir la première place du groupe.