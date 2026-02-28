Le Congo-Brazzaville lance officiellement samedi 28 février la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du 15 mars, censée durer deux semaines. En lice, sept candidats, notamment le président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans, dont plus de 40 au pouvoir. Il va affronter six autres personnes lors de ce scrutin, la plupart sans envergure. Les principaux partis d’opposition ne prennent pas part au scrutin

À Brazzaville, l’ambiance de la campagne se fait ressentir : des cadres où vont être affichés des posters géants sont placés à différents endroits de la ville. Le président sortant Denis Sassou Nguesso démarre la course à Pointe-Noire, capitale économique, au Sud.

Ainsi débute cette campagne, alors que les deux principaux partis d’opposition ne sont pas dans la course.

L’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) et l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), ces partis ne présentent pas de candidats. Car ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour une « élection crédible ». Il en est de même pour l’Alliance pour la république et la démocratie (ARD) de l’opposant Mathias Dzon.

Parmi les candidats en lice, si certains comme Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Anguios Nguangui Engambé et Dave Mafoula reviennent pour une énième fois, d’autres tentent l’aventure pour la première fois. Il s’agit de Destin Davet, presque 35 ans et plus jeune candidat, Mabio Mavoungou Zinga, ancien agent des douanes et Vivien Romain Manangou, enseignant d’université

L’Association Désir d’unité (ADU) appelle à la conduite d’une campagne électorale apaisée, bannissant les discours de haine.