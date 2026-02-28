Un missile israélien, qui a touché une école de filles à Minab, dans le sud du pays, a tué 63 personnes et en a blessé 92 autres, selon l’agence iranienne IRNA. Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra une réunion d’urgence samedi à 22 heures, heure de Paris, pour évoquer « la situation au Moyen-Orient » après l’opération militaire lancée par Washington contre l’Iran, a annoncé l’ONU.
