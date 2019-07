Barça : Moussa Wagué en équipe première la saison à venir

Après un an passé dans la réserve Barcelonaise, Moussa Wagué devra gagnera en influence la saison à venir. En effet, le club Blaugrana aurait décidé de l’intégrer dans l’équipe première. Il évoluera ainsi aux côtés Messi, Suarez, ou encore Piqué et prendra part aux plus grandes compétitions d’Europe, comme la Ligue des Champions.

De bonnes nouvelles pour le jeune défenseur sénégalais, Moussa Wagué. Le FC Barcelone, selon ‘AS’, aurait décidé de commencer à l’intégrer régulièrement à l’équipe A blaugrana dès cette saison. Le défenseur sénégalais aura plus de temps de jeu au sein de l’équipe première cette saison. Alors que Sergi Roberto devrait militer dans l’entre-jeu, le Barça alternera entre Semedo et Wagué au poste de latéral.

Avec un replacement de Sergi Roberto au milieu de terrain pour la saison à venir, le Lion de la Téranga prendra en charge le couloir droit de la défense catalane, au côté de Nelson Semedo. Le média espagnol indique même que le Barça l’inscrira avec l’équipe première.

Actuellement en vacances, Wagué n’a pas pas participé à la pré-saison avec Barcelone. Le Sénégalais s’est incliné en finale de la Coupe d’Afrique des nations face à l’Algérie.

Moussa Wagué a suivi sa formation à la filière de l’Académie qatarie Aspire basée au Sénégal, avant de rejoindre le club belge KAS Eupen où il joue 43 matches en deux saisons. L’été passé, Il s’est imposé comme titulaire au sein des Lions, et dispute deux matches de Coupe du Monde 2018, devenant ainsi à 19 ans, le plus jeune joueur africain à marquer dans un Mondial.