CAN 2025 : La CAF dévoile l’équipe type, 4 Sénégalais présents

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé l’équipe type de la CAN 2025, remportée par le Sénégal dimanche face au Maroc. Les champions d’Afrique comptent 4 joueurs dans ce onze, de même que pour les Lions de l’Atlas, contre 3 pour le Nigeria.

Les joueurs sénégalais sont le défenseur Moussa Niakhaté, les milieux Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye et le meilleur joueur du tournoi, Sadio Mané. Un regret cependant, l’absence de Krépin Diatta, certainement le meilleur latéral droit durant la compétition. Il a malheureusement manqué la finale pour maladie.