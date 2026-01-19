Sénégal Champion d’Afrique: Merci Sadio Mané d’avoir fait revenir l’équipe sur le terrain; Quelle belle vision !(Par Ndiawar Diop)

Aujourd’hui, notre Nation est debout, fière et unie. L’équipe nationale du Sénégal vient d’écrire une page mémorable de notre histoire sportive en remportant la Coupe d’Afrique des Nations. Cette victoire est celle du courage, de la discipline, du talent et de l’amour du maillot. Elle est surtout celle d’un groupe soudé, déterminé à aller au bout de son rêve, quelles que soient les difficultés.

Face à une adversité de haut niveau, dans un contexte marqué par des décisions arbitrales vivement discutées, nos Lions ont su garder leur sang-froid, leur dignité et leur concentration. Ils ont répondu non par la polémique, mais par le jeu, l’engagement et l’efficacité. C’est ainsi que les grandes équipes se révèlent.

Nous rendons hommage à tous les joueurs, sans exception :

à celui qui a marqué, à ceux qui ont défendu, à ceux qui ont couru dans l’ombre, à ceux qui ont encouragé depuis le banc. Chacun a apporté sa pierre à cet édifice collectif. Cette victoire est la vôtre.

Nos remerciements vont également au staff technique, médical et administratif, dont le travail discret mais essentiel a permis à l’équipe d’atteindre l’excellence.

Chers Lions, vous avez honoré le Sénégal.

Vous avez fait vibrer des millions de cœurs, du pays à la diaspora.

Vous avez montré que la persévérance, l’unité et la foi en soi triomphent toujours.

Le Sénégal est champion.

L’Afrique nous regarde.

La Nation vous dit merci.

Vive le football sénégalais,

Vive les Lions,

Vive le Sénégal 🇸🇳