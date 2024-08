Ziguinchor : Du nouveau dans le suicide de S. A. Correa à Goumel

On en sait un peu plus sur les raisons du suicide du jeune S. A. Correa qui s’est donné la mort après en avoir informé sa maman, hier mercredi, au quartier Goumel de la commune de Ziguinchor. Le garçon âgé d’une trentaine d’années avait fait savoir à ses parents qu’une personne lui devait 200 000 F CFA et qu’il allait mettre fin à sa vie, si cet individu ne lui rembourse pas la somme due.