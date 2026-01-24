Arrêt sur image: le maillot des Lions offert au pape Léon XIV au Vatican

À la suite de la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc, un geste symbolique a été posé au Vatican. L’abbé Jacob André, prêtre étudiant du diocèse de Dakar en formation à Rome, a remis au pape Léon XIV le maillot des Lions du Sénégal.

Le maillot porte l’inscription du nom du souverain pontife, « Léon ».

Ce moment, empreint de solennité et de fierté nationale, a été présenté comme un hommage à l’exploit sportif sénégalais et un signe de communion entre la communauté catholique sénégalaise et le Saint-Siège.