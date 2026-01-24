Sicap Mbao : deux individus arrêtés après une tentative de vol avec violence sur une femme enceinte

Le Poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, le jeudi 23 janvier 2026, à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec violence par effraction, usage de moyen de transport et mise en danger de la vie d’autrui.

Les faits se sont déroulés aux environs de 18 heures dans le quartier Taïf (Sicap Mbao). Alertés sur une attaque en cours dans un appartement, les éléments de la Brigade de Recherche (BR) se sont immédiatement rendus sur les lieux. À leur arrivée, deux suspects avaient déjà été maîtrisés par la population, tandis qu’un troisième complice avait pris la fuite.

La victime, une femme en état de grossesse avancée, a fait état d’une scène d’une extrême violence. Après avoir tenté de s’introduire dans le logement sous un faux prétexte, les assaillants ont forcé la porte de l’appartement. La victime s’est alors retranchée dans sa chambre et a lancé des appels à l’aide depuis son balcon. Les malfaiteurs s’apprêtaient à défoncer la porte de la chambre lorsque les voisins, alertés par ses cris, sont intervenus.

La moto de marque Honda SH, utilisée par les mis en cause pour leurs déplacements, a été saisie et placée sous scellés. Les deux suspects interpellés sont actuellement en garde à vue. Une enquête a été ouverte et les recherches se poursuivent activement afin de retrouver le troisième individu en fuite.