Église catholique : Le Vatican nomme un évêque coadjuteur à Kolda

Le Pape Léon XIV a nommé, le samedi 10 janvier, l’abbé Joseph Francis Badji évêque coadjuteur du diocèse de Kolda, une annonce faite officiellement par le Nonce apostolique au Sénégal, Mgr Waldemar Stanislaw Sommertag. Âgé de 60 ans, formateur et spécialiste de philosophie, l’abbé Badji quitte la direction du Grand Séminaire interdiocésain Jean-Marie Vianney de Brin pour assister Mgr Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda depuis l’an 2000.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la préparation de la succession épiscopale : en tant que coadjuteur, Joseph Francis Badji est appelé à devenir automatiquement évêque titulaire du diocèse en cas de vacance du siège. En attendant, il exercera les fonctions de vicaire général et partagera la charge pastorale d’un diocèse couvrant la Moyenne et la Haute Casamance, notamment les régions de Sédhiou et de Kolda.

Issu, comme Mgr Bassène, du clergé diocésain de Ziguinchor, l’abbé Badji est né le 1er janvier 1966 et a été ordonné prêtre le 28 décembre 1994 à Oussouye, lors d’une ordination collective marquante présidée par Mgr Maixent Coly.