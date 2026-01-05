Le Pape Léon XIV a lancé, ce dimanche depuis la place Saint-Pierre, un appel au calme et au respect de la souveraineté du Venezuela. Cette intervention survient au lendemain d’une opération militaire des États-Unis ayant conduit à l’arrestation du Président Nicolas Maduro et de son épouse.

Lors de la prière de l’Angélus, le souverain pontife a exprimé sa vive inquiétude face à la tournure des événements. Il a insisté sur la nécessité de privilégier le bien-être de la population vénézuélienne au-delà de toute autre considération. Selon lui, il est impératif de s’éloigner de la violence pour emprunter des voies de justice et de paix, tout en garantissant l’État de droit et la protection des droits humains et civils. Il a particulièrement attiré l’attention sur le sort des plus démunis, déjà éprouvés par une situation économique difficile.

En écho à cette prise de position, la Conférence épiscopale vénézuélienne a également réagi par un communiqué rejetant toute forme de violence et appelant à l’unité nationale. Sur le terrain, la situation a basculé tôt samedi avec des frappes américaines ciblant des installations civiles et militaires, suivies de la déclaration de l’état d’urgence à Caracas. Le Président américain Donald Trump a confirmé ces opérations de grande envergure ainsi que le transfert de Nicolas Maduro hors du pays. Comme le rapporte l’agence Anadolu, Washington entend administrer le Venezuela le temps d’assurer une transition sécurisée, justifiant cette intervention par des accusations de narcotrafic que le dirigeant vénézuélien a toujours réfutées.