Arrestation des membres de FRAPP : Les précisions du secretariat exécutif national

La liste des détenus s’allonge. La structure activiste FRAPP informe que leurs camarades Daouda Guèye de Pikine, chargé de communication du FRAPP, Djily Cissé et Pape Modou Coly « ont été kidnappé par des gros bras armés et non identifiés ».

« Le 4e Issa a réussi à fuir et nous a donné l’info. Les trois restent injoignables leurs téléphones éteints. » précise-t-ils

Nos sources nous renseignent qu’ils sont arrêtés par une voiture banalisée nous y reviendrons sur les chefs d’accusations qui leur sont reprochés.

« Restons mobilisés !

Résistons !

L’intimidation ne passera pas » conclut le secrétariat exécutif national du FRAPP