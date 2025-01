Ce mercredi 15 janvier aurait dû marquer une étape significative avec l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dévoilée par deux présidents américains, l’un sortant et l’autre entrant. Cette déclaration intervient après plus de quinze mois d’un conflit asymétrique opposant une des armées les plus puissantes au monde à une population assiégée, dénuée de soutien militaire extérieur.

Cette annonce, confirmée par le Qatar, médiateur aux négociations, a été accueillie par des cris de joie et de soulagement parmi les Palestiniens, selon un article de Sud Quotidien. Pourtant, le soir même, l’armée israélienne a intensifié ses bombardements sur Gaza, détruisant 50 sites et provoquant plus de 80 décès, tel que l’indiquent les médias internationaux. Ces actions soulèvent des interrogations sur les intentions réelles derrière ce cessez-le-feu et sur l’impact des frappes sur une ville déjà largement dévastée.

Selon les statistiques citées par l’Unicef, la guerre à Gaza est considérée comme une « guerre contre les enfants ». Les chiffres avancés font état de destructions massives : 75% des habitations détruites, 80% des terres agricoles inutilisables, et des survivants menacés par la famine, le froid et le manque d’hygiène. Les infrastructures administratives, éducatives et sanitaires sont inexistantes, faisant de Gaza une zone sinistrée tant sur le plan humain que matériel.

Du côté israélien, les frappes ont fait près de 50 000 victimes, beaucoup d’entre elles des civils, selon l’estimation rapportée par le journal. L’ampleur des pertes humaines est telle qu’elle remet en cause les justifications militaires israéliennes, qui prétendent cibler précisément les combattants du Hamas. L’impact sur les civils est dévastateur, avec des milliers de personnes tuées ou traumatisées. La situation est d’autant plus alarmante que l’accès de journalistes indépendants à Gaza est restreint, limitant les informations disponibles à des sources contrôlées par Israël. Comme le souligne un article de Sud Quotidien, l’armée aurait également détruit 45 installations médiatiques, compliquant davantage la couverture de ce conflit. L’accord de cessez-le-feu, dont la paternité est discutée, pourrait réserver de mauvaises surprises aux Palestiniens, alors que le Secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que le Hamas continue de recruter de nouveaux combattants. Cette dynamique semble rappeler qu’une guerre d’idées ne peut être gagnée par la simple élimination physique des ennemis. Finalement, le rôle de la communauté internationale est crucial pour garantir une véritable paix et apporter l’aide humanitaire indispensable à Gaza, tandis que la justice internationale pourrait être amenée à se pencher sur les crimes commis. Ces enjeux sont au cœur des préoccupations relayées par de nombreux observateurs et ONG, dans l’attente d’un avenir plus serein pour la région.