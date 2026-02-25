Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a exprimé son soutien à la récente déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko sur la situation de la dette publique. Le mouvement évoque une dette dissimulée chiffrée à plusieurs milliers de milliards de francs CFA, qu’il considère comme illégitime au regard des normes de gestion en vigueur. Selon lui, l’ampleur de l’endettement et ses conditions de contraction soulèvent de sérieuses interrogations sur la transparence et la responsabilité des autorités précédentes.

Dans la foulée, l’organisation appelle à un audit exhaustif couvrant la période 2012-2024, marquée par une forte progression du ratio dette/PIB. Le FRAPP recommande également d’examiner les emprunts contractés après les programmes internationaux d’allègement, notamment l’Initiative PPTE et l’Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale, estimant que l’Etat pourrait invoquer la doctrine dite de la « dette odieuse » pour réévaluer certains engagements financiers.