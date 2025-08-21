Signature des pièces d’état civil : FRAPP section Ziguinchor réagit

Il nous est donné de constater, ce jeudi 21 août 2025, qu’à la mairie de Ziguinchor, aucune autorité compétente n’était présente pour signer les pièces d’état civil.

Les usagers, venus massivement comme chaque jour pour obtenir extraits et autres documents administratifs, se retrouvent désemparés, ne sachant à quel saint se vouer.

La raison de cette situation regrettable est que les deux titulaires de signatures de l’état civil participent actuellement à un séminaire, tandis que les deux adjoints au maire, délégataires de signatures, étaient eux aussi absents.

Une telle désorganisation est profondément désolante et ne saurait être tolérée. Les populations de Ziguinchor, déjà confrontées à de multiples difficultés, ne méritent pas d’être pénalisées par des manquements aussi graves dans un service aussi vital que l’état civil.

Nous rappelons que l’ex-maire Ousmane Sonko avait toujours veillé à ce qu’une telle situation ne se produise jamais durant son mandat.

Le FRAPP interpelle le préfet de Ziguinchor afin que cessent définitivement ces dérives administratives qui portent atteinte aux droits des citoyens.

Cheikh Almakhtoum SY

Coordonnateur FRAPP Ziguinchor