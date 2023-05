Affaire Amy Ndiaye Gniby : La demande de liberté provisoire des députés du PUR rejetée

L’affaire des députés Massata Samb et Mamadou Niang a été appelée ce mardi 22 mai 2023 devant la barre de la Cour d’appel de Dakar. A l’ouverture de l’audience, le juge a rejeté la demande de mise en liberté provisoire avant de renvoyer l’affaire jusqu’au 19 juin prochain pour comparution des témoins.

La défense avait demandé un renvoi pour défaut de retour de citation de la partie civile. Sur ces entrefaites, ils avaient introduit une demande de mise en liberté provisoire. A retenir, que les deux députés du PUR vont bientôt purger leur peine de 6 mois. Et vont comparaître libre à l’audience prochaine.

Pour rappel, les deux députés du PUR ont été condamnés le 2 janvier 2023 en première instance à six mois ferme, 100 000 francs CFA d’amende et 5 millions au titre des dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires et menaces de mort au préjudice de leur collègue Amy Ndiaye Gniby de BBY.

Massata Samb et Mamadou Niang avaient battu cette dernière au sein de l’hémicycle. La vidéo de l’agression avait fait le tour de la toile. Amy Ndiaye Gniby, qui était enceinte au moment des faits, s’était retrouvée avec une incapacité temporaire de travail de 23 jours.