Le Président Macky poursuivra, en cas de succès, ses chantiers à Touba et Ila’a Touba ne sera ni déviée ni détruite.

»Malgré sa nouvelle défaite à Touba et à Mbacké, le Président Macky Sall, en cas de succès à l’issue du décompte des votes, poursuivra l’ensemble de ses chantiers dans l’agglomération. Et quand je parle de chantier, je pense à l’hôpital de plus de 40 milliards entamé sur la route de Darou Moukhty. Je pense au stade de Mbacké et autres projets déjà mûris », a notamment dit Oumar Ndiaye Angloma, chargés de mission à la Présidence de la République et responsable politique Apériste à Mbacké qui ajoute ce qui suit : »n’en déplaise à Me Moussa Diop! »

Le leader politique réagissait par rapport à la » regrettable sortie de Me Moussa Diop que même ses collègues de parti condamnent avec la dernière énergie. « Pour Angloma, »Me Moussa Diop a dépassé les bornes et a fait preuve d’une irrévérence et d’une irresponsabilité sans limites. Autant qu’il le sache dès à présent. L’autoroute Ila’a Touba ne sera ni déviée ni détruite. Je ne demande nullement qu’il soit sanctionné par le Président Macky Sall. Il s’est déjà sanctionné lui-même et c’est déjà mieux qu’il ait présenté des premières excuses… » Par rapport à la défaite du Président Macky Sall à Touba et Mbacké, Oumar Ndiaye Angloma accuse le rôle joué tapis dans l’ombre par certains chefs religieux qui ont combattu son leader.