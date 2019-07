Le destin s’est encore acharné sur lui. Oustaz Taïb Socé est encore retourné en prison pour cette vielle affaire de trafic d’or qui lui avait valu son séjour carcéral.

Après 3 années de liberté conditionnelle, le célèbre prêcheur de la TFM au Sénégal a été cueilli hier a son domicile de Rufisque par des éléments de la Section de Recherches de la gendarmerie nationale de Colobane. A en croire des confidences obtenues par Kewoulo, « c’est dans le cadre de l’affaire du trafic d’or qui l’avait opposé a un certain Sall et un homme d’affaire arabe que Taïb Socé a été arrêté. »

Pour les sources de Kewoulo, le prêcheur n’a pas respecté les termes de sa remise en liberté conditionnelle puisque par mis les clauses il y avait le remboursement des sommes en question. » Et c’est pour l’obliger a payer cette somme que Taib Socé et ses camarades coinculpés doivent a M. Sall que le juge a ordonné son arrestation par les éléments du commandant Mbengue de la section de Recherches.

Arrêté chez lui hier vers les coups de 18h, Taïb Socé est arrivé a 21h pour la fouille au corps a Reubeuss. Il y a, aussitôt, pris ses quartiers. Pour rappel, c’est Mouhamadou Bassirou Sall, un marabout originaire de Louga et fils du célèbre Serigne Abbasside Sall qui avait saisi la justice. Dans sa plainte il reprochait a Taïb Socé de lui avoir présenté Cheikh Tidiane Diakhaté et un certain Moussa Touré qui s’étaient engagé a lui trouver de grosses quantités d’or pour le compte d’un de ses partenaires arabes, Adel Hasan Mohamed Mubashari.

Et dès qu’ils ont reçu les 146.000.000 FCFA, les hommes d’affaires ont disparu dans la nature sans livrer les 30kg d’or promis. Il ne restait plus que Taïb Socé dans la ville de Dakar. Las de courir derrière son argent, l’imam Mouhamadou Bassirou Sall avait saisi le procureur de la République, le 28 décembre 2010. Et ce dernier avait envoyé un soi-transmis a la Division des investigations criminelles qui avait procédé à l’interpellation du célèbre prêcheur.

Arrêté par la Division des investigations criminelle il avait été placé sous mandat de dépôt à la prison de Reubeuss avant de bénéficier d’une liberté provisoire, Taïb Socé avait été relaxé par le Tribunal correctionnel de Dakar en première instance, là où ses coinculpés, Cheikh Tidiane Diakhaté et Moussa Touré avaient été condamnés, le 25 juillet 2012, par défaut, à 5 ans dont 2 ans assortis du sursis.

Jugé en 2015 pour la même affaire, Taïb Socé par la Cour d’appel de Dakar, il a été reconnu coupable d’escroquerie et d’association de malfaiteur et condamné a 5 ans de prison dont 3 ferme. Mais, il a fini par bénéficier d’une liberté conditionnelle avant le terme de sa peine. C’est cette dette a la société que la justice a décidé de lui rappeler de solder.