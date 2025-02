Aminata Zaaria : Une plume libre, une voix immortelle

Aminata Zaaria, une plume incisive au service de la société Le 17 février 2016, à l’âge de 42 ans, s’éteignait Aminata Zaaria, de son vrai nom Aminata Sophie Dièye. Journaliste, dramaturge et romancière, elle laisse derrière elle une œuvre littéraire francophone d’une rare profondeur.

Ses romans, ses chroniques pour L’Observateur, ses nouvelles et ses pièces de théâtre témoignent d’un engagement sans faille en faveur de la cause féminine et des laissés-pour-compte. Si son nom à l’état civil demeure méconnu du grand public, son pseudonyme Ndeye Taxawalou évoque immédiatement des souvenirs aux lecteurs de L’Observateur.

Chaque samedi, sa plume acerbe et pleine d’autodérision ravissait son public, tant et si bien que certains achetaient l’édition du week-end uniquement pour la lire. À travers ces chroniques où réalité et fiction s’entremêlaient, elle brossait avec finesse et humour des tranches de vie du quotidien sénégalais. Femme de lettres avant tout, Aminata Zaaria a collaboré avec plusieurs journaux sénégalais, dont Sud Quotidien et Le Cafard libéré. Son regard lucide sur la société sénégalaise transparaît dans ses écrits, où elle n’hésite pas à dénoncer les injustices sociales et les oppressions pesant sur les femmes. Son style, sans compromis, met en lumière les thématiques de la marginalisation, de la violence et de la résilience avec une sensibilité poignante. Au-delà de l’écriture, elle a également exploré le septième art, apparaissant notamment dans La Petite Vendeuse de Soleil (1997) de Djibril Diop Mambéty, où elle incarnait une marchande de journaux. En novembre 2016, son empreinte se retrouve dans la série sénégalaise Idoles, qui explore les non-dits du monde de la presse et aborde des sujets sociétaux profonds. Bien que réticente au départ, elle a fini par s’investir pleinement dans ce projet, convaincue de l’urgence de dénoncer les dérives du journalisme sénégalais. Pour le réalisateur Ibou Guèye, Idoles ne se voulait pas un réquisitoire contre la presse, mais plutôt un état des lieux de la société sénégalaise contemporaine. Huit ans après sa sortie, la série continue de résonner avec force.

Malgré son départ prématuré, Aminata Sophie Dièye laisse un héritage littéraire puissant et intemporel. Son œuvre, marquée par une liberté de ton et un engagement sans concession, demeure une source d’inspiration pour les nouvelles générations d’écrivains et de journalistes.