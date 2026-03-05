Coalition Diomaye Président : Aminata Touré annonce la venue du Chef de l’État pour l’AG du 7 mars

La coalition dirigée par le Dr. Aminata Touré s’apprête à vivre un moment fort ce week-end. Dans un message adressé aux membres de sa formation, l’ancienne Première ministre a annoncé la présence exceptionnelle du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à la clôture de leur Assemblée Générale..

L’événement se tiendra ce samedi 7 mars 2026 à l’Hôtel King Fahd Palace.

Le Dr. Aminata Touré a conclu son message en souhaitant un « plein succès » aux travaux qui réuniront les délégués et sympathisants de son mouvement.

Seneweb