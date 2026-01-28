La levée du corps de Halima Gadji reportée, annonce sa famille

La famille de l’actrice Halima Gadji a annoncé ce mercredi le report de la levée du corps initialement prévue dans la journée. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, sa sœur Rokya Gadji a précisé que cette décision est liée à des procédures administratives encore en cours.

« L’heure exacte vous sera communiquée au cours de la journée », indique le communiqué, appelant à la compréhension de tous ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à l’artiste.

La rédaction de Kéwoulo présente ses condoléances à la famille et aux proches de Halima Gadji.

Avec Rokya GADJI