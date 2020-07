Affaire Khalifa Sall, rapport Ige : Barthélémy Dias dénonce un « complot »

Le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, a réagi suite à la publication des derniers rapports de l’Inspection générale d’Etat (Ige). Et c’est pour dénoncer un « complot » dans l’affaire de la Caisse d’avance de la ville de Dakar.

« Khalifa Sall a affirmé haut et fort que « le rapport de l’Ige n’a jamais fait état de faux ni de détournement », a-t-il lâché sur sa page Facebook. Et de hausser le ton : « Qu’Allah nous donne longue vie et une santé de fer pour faire face à tous ces comploteurs ».

L’ex-édile de Dakar, Khalifa Sall, a été arrêté et condamné, en mars 2018, à 5 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics, suite à un audit conduit en 2015 par l’Inspection générale d’État (Ige) dans les finances de la municipalité.

Il a bénéficié d’une grâce présidentielle, le 29 septembre 2019.