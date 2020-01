Affaire Guy Marius Sagna: ses neufs camarades de Liberté 6 relâchés

Après deux jours passés dans les liens de la prévention, les neufs personnes accusées d’avoir manifesté devant le camp pénal de Liberté 6, le 31 décembre dernier, pour exiger la libération de Guy Marius Sagna, ont recouvré la liberté hier, informe Le Soleil.

Ces individus n’ont pas pu faire face au procureur. Ils avaient été conduits en fin de journée au Commissariat central de Dakar. Seulement, sur place, ils ont été relâchés. Il étaient poursuivis pour attroupement, trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non déclarée.

Il s’agit de Fallou, Mouhamed Rassoul Sène, Amidou Sow, Alioune Sèye, Séga Sy, Mouhamed Malal Diallo, Baba Top, Thierno Sall, El Mar Diagne et Ibrahima Diédhiou. Ils sont présentés comme des membres de Nittu Deug/Valeurs, précise Le Soleil.

Me Moussa Sarr, leur avocat, s’en réjouit: « il n’y a pas d’infraction car il n’y a pas d’attroupement ni de manifestation. Le 31, c’était un mardi et jour de visite. Donc certains étaient venus collecter de l’argent pour leurs camarades activistes qui disposent de permis de visite. D’ailleurs, ils n’étaient même pas devant la prison, mais sur les bancs des deux voies de Liberté 6. Le pays a besoin de sérénité et d’apaisement ».