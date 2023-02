Affaire des fonds Covid : la liste des mis en cause et les montants en jeu

Le rapport de la cour des comptes sur les fonds Covid-19 a permis au procureur de saisir la DIC afin de mener une enquête sur l’étendue des responsabilités.

Pour rappelle, onze personnes ont été épinglées dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19. L’Observateur a rappelé leurs noms, les sommes et les infractions présumées pour lesquelles elles sont visées par l’enquête confiée à la DIC. Les fonctions mentionnées sont celles qu’elles occupaient durant la période considérée.

Lamine Diallo, comptable de l’hôpital de Kaffrine. Défaut de production des pièces justificatives de dépenses pour 45 millions de francs CFA.

Aliou Sow, DAGE du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale. Surfacturation sur le prix du riz pour 2 milliards 749 millions 927 mille 498 francs CFA.

Ndiamé Ndiaye, directeur du Fonds d’impulsion de la microfinance. Non justification d’un montant de 11 millions 191 mille 532 francs CFA.

Mouhamadou Sène, DAGE du ministère de la Jeunesse. Surfacturation sur le prix du gel hydroalcoolique pour 41 millions 217 mille 580 francs CFA.

Madeleine Suzanne Lô, DAGE du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises. Surfacturation sur le prix du hydroalcoolique pour 805 000 francs CFA.

Mouhamadou Bamba Amar, aide-comptable au ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries. Retraits répétitifs d’importantes sommes en espèces, entre 2020 et 2021, du compte ouvert à la BOA pour la promotion des Petites et Moyennes industries.

Ndèye Aminata Loum Ndiaye, DAGE du ministère du Développement industriel et des petites et Moyennes industries, et Moustapha Diop, gestionnaire du compte dédié à l’appui des Petites et Moyennes entreprises ouvert à la BOA. Conditions de paiement douteuses des dépenses d’acquisition de masques pour 2 milliards 500 millions de francs CFA.

Djiby Diakhaté, DAGE du ministère de la Famille. Défaut de justification de dépenses pour 36 millions 147 mille 500 francs CFA.

Léon Nzalley, DAGE du ministère de la Communication et de la Culture. Défaut de justification de dépenses pour 1 milliard 120 mille francs CFA.

Alassane Diallo, DAGE du ministère des Mines et de la Géologie. Paiement de services non exécutés.