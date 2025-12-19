Exclusif: Le chanteur Tarba Mbaye arrêté à l’aéroport de Diass et conduit à la DIC

La décision de placement en garde à vue a été prise depuis ce matin. Le chanteur Mouhamadou Mbackiyou Mbaye, alias Tarba Mbaye, est désormais privé de liberté. Il a été interpellé hier soir à l’AIBD, alors qu’il s’apprêtait à prendre son vol.

Son arrestation fait suite à une notification d’interdiction de sortie du territoire, délivrée à son encontre par le juge du premier cabinet. Après un passage dans la chambre de sûreté de l’AIBD, il a été remis ce matin aux policiers de la Division des investigations criminelles (DIC).

Selon des informations exclusives obtenues par Kéwoulo auprès de sources judiciaires, son interpellation serait liée au meurtre de Abdoul Aziz Ba, alias Aziz Dabala, et du jeune Boubacar Gano alias Wally.

Si un principal suspect a déjà été écroué dans le cadre de cette affaire et serait passé aux aveux Modou Lô justifiant le double meurtre par le fait que les deux victimes se livraient, selon lui, à des pratiques homosexuelles et lui auraient fait des avances tout porte à croire que toutes les personnes impliquées n’auraient pas encore été arrêtées.

Pour rappel, c’est ce même dossier criminel qui avait valu à Nabou Leye une condamnation à deux mois de prison.