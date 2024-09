Réhabilitation de Demba Diop : La date de livraison du stade prévue le...

Fermé depuis 2017, le stade Demba Diop, en chantier de réhabilitation, sera livré en juin 2025. L’annonce a été faite par le président de la cellule de communication, Seydou Sané, en marge de la réunion exécutive de la Fédération sénégalaise de football (FSF) tenue hier.

Selon lui, les travaux ont connu une avancée significative et Demba Diop, qui passera de 15 000 à 20 000 places, voit déjà ses premières 10 000 places en phase finale de réalisation. « Nous travaillons actuellement sur la plateforme principale et les bureaux, et d’ici juin, nous espérons mener à terme le reste des travaux’’, informe Seydou Sané.