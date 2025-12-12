La mise en liberté provisoire de l’ancien ministre Moustapha Diop rejetée

Coup de tonnerre pour l’ancien ministre Moustapha Diop. La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a décidé de le maintenir en détention.

Selon les informations de Seneweb, la commission a statué, hier jeudi, 11 décembre 2025, sur la demande de mise en liberté provisoire introduite par ses conseils.

Cette requête, déposée après sa confrontation avec les fournisseurs, a été rejetée.

Moustapha Diop reste donc en prison. L’instruction de son dossier suit son cours.