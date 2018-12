Commune de Mbao : Abdou Karim Sall en caravane pour remercier les populations pour les parrainages

Le coordinateur Benno Bokk Yaakar de la banlieue est d’attaque. Ce week-end, Abdou Karim Sall -connu pour sa proximité avec les populations- a passé son samedi à aller au contact des siens. Il était sorti pour sillonner les rues de Mbao et remercier les populations qui ont bien voulu parrainer son candidat, Macky Sall.

En caravane, ce samedi, dans la commune de Mbao, Abdou Karim Sall a tenu à gratifier les populations de Mbao pour la constance de leur soutien à son candidat. Au cours de cette sortie, il a confié que « il y a de cela des mois, le président de la république, (leur) avait confié la mission qui était de collecter des signatures en vue de le parrainer pour les présidentielles de 2019. » A cette fin, a déclaré Abdou Karim Sall, le président Macky Sall leur avait fixé 15.000 signatures pour la commune de Mbao. « Et en un mois, nous avons pu collecter plus de 16.000 signatures, que nous lui avons remis« , s’est réjoui le coordinateur APR de Mbao.

Aussi, Abdou Karim Sall a ajouté, « que toutes les personnes qui ont parrainé Macky Sall vont voter pour lui, ce 24 février 2019. Donc c’est une chose normale et naturelle de revenir vers les populations pour les remercier de la confiance qu’ils ont placé en nous et au président Macky Sall« .

Abdou Karim Sall a aussi fait remarquer que Mbao travaille en étroite collaboration avec l’arrondissement de Thiaroye pour que, ensemble, ils réélisent le Président Macky Sall à un second mandat. Sillonnant les rues de Mbao avec comme slogan « le 24 février c’est demain », le patron de l’APR Mbao pence qu’avec l’électorat de Mbao -qui est 45.000-, ils vont prendre les 45% des votes pour leur candidat Macky Sall.

Aussi, Abdou Karim Sall n’a pas manqué d’égratigner l’avocat Mame Adama Guéye qu’il a surnommé « l’avocat des causes perdues« . Alors qu’il lui dénie le titre honorifique de Maitre, Abdou Karim Sall a rappelé que « quelqu’un qui a failli au cap de collectes de parrainages, qui n’a personne derrière lui, comment est ce qu’il peut rassembler en petit comité des personnes qui ont plus d’électorat que lui pour les diriger? Quelqu’un qui n’a pas de respect pour nos institutions pour le président Macky Sall, je ne peux pas le respecter, et je le nomme simplement Mame Adama Guéye« .

En fin de compte, il a déclaré que, « les opposants veulent faire des histoires et semer des troubles dans ce pays, mais cela ne se passera pas comme cela, ce pays ne connaît que la paie, et il n’y aura que la paie. Ils veulent conquérir le pouvoir, donc ils n’ont qu’a se préparer pour lutter ce 24 février prochain« .