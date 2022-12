Affaire Abdou Faye á Kirène : Le meurtrier et son marabout présentés au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour

Rebondissement dans l’affaire du cultivateur Abdou Faye, tué à Kirène devant sa mère par un berger ! Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le meurtrier E.Sow et le marabout E.A.Ka poursuivi pour recel de malfaiteur, ont été présentés au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour, jeudi dernier.

E.Sow a été rattrapé par son passé suite à son arrestation à Bounkiling. Ce présumé criminel sera extrait prochainement de prison pour une autre affaire dont il était recherché par la gendarmerie depuis un an.

L’affaire remonte à 2021, lorsque ce jeune berger a fait paître son troupeau dans un champ où se trouvait l’élève A.D.Ngom. Ce dernier n’a pas manqué de lui reprocher l’acte.

C’est sur ces entrefaites que E.Sow a brandi son coupe-coupe avant d’agresser l’élève âgé de 17 ans.

Le berger vise la tête de l’élève

E.Sow a ciblé la tête de l’élève. Ce dernier a réussi à barrer le coup de coupe-coupe avec son bras. Il s’en est sorti avec une grave blessure qui a abouti à l’amputation de son avant-bras gauche d’après des sources de Seneweb.

Sous le coup d’une plainte déposée à la gendarmerie, le mis en cause avait quitté son village natal, Galane situé dans le département de Thiès, avec la complicité de ses parents pour se réfugier à Thiambokh Peulh, dans le département de Mbour.

Le fugitif était recherché depuis un an pour coups et blessures volontaires. Mais E.Sow réussit à contourner les forces de défense et de sécurité jusqu’au jour où il est surpris par le commandant de la SR de Thiès, capitaine Diouck, dans le domicile du marabout E.A.Ka, à Bounkiling.