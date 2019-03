« 3e mandat menoul fi ame » « Il n’ y aura jamais de 3e mandat.» Souleymane Ndéné Ndiaye

Que Macky Sall ne compte pas sur l’ancien Premier ministre (mai 2009-avril 2012) Souleymane Ndéné Ndiaye ou des gens qui ont la même interprétation de l’actuelle Constitution du Sénégal, pour un troisième mandat.





Jules Ndéné qui se prononçait sur cette affaire dans les studios de la 7Tv, hier, avertit en effet son ami de ne pas compter sur lui pour faire passer ce projet, si jamais son intention, après son mandat en cours, est de se présenter pour un autre. Il dit qu’il n’y a pas raison d’avoir peur.



« Il n’est pas possible d’interpréter autrement un texte qui est clair », a minimisé Souleymane Ndéné Ndiaye. Qui ajoute : « le même texte est clair, le président Macky Sall ne peut pas briguer un troisième mandat. C’est clair, il ne peut pas. Je pense que le débat doit être clos et définitivement clos.il est même insensé de relancer ce débat-là, parce que ça va faire l’objet de polémiques stériles », tempère-t-il. Pour l’ancien Premier ministre et ami du président Macky Sall, « c’est un débat malsain ».