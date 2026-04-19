Lutte – Entre Eumeu Sène et Ada Fass, 18 ans d’écart, le Dr Alioune Sarr avait raison…

Quand le Dr Alioune Sarr, alors président du Comité national de gestion de lutte (Cng) avait indiqué que l’âge limite des lutteurs s’arrêtait à 45 ans, beaucoup d’amateurs s’étaient offusqués sur cette décision. Aujourd’hui, avec la victoire facile de Ada Fass sur Eumeu Sène, les faits lui ont donné raison.

Même si les écritels des télévisions estiment que Eumeu Sène a 46 ans, il a en réalité 48 ans, donc 3 ans de plus que l’âge requis. Face à son adversaire, l’écart d’âge était de 18 ans. D’aucuns pensent que la victoire était facile alors qu’en réalité, il n’a pas trouvé aucun répondant.

Maintenant, pour terminer sa carrière en beauté, un combat entre le vainqueur du combat Diop 2 et Liss Ndiago serait en gestion. Même Bombardier qui avait une meilleure carrure que ses adversaires a fini avec trois ou 4 défaites de rang. Il a confirmé sa retraite en direct après sa chute devant Jackson.