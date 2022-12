En conférence de presse ce vendredi, les femmes leaders de Benno Bokk Yaakar demandent à leur sœur Amy Ndiaye Ngiby de porter plainte pour que plus jamais de telles violences ne se reproduisent .

Dans sa prise de parole , la porte parole du jour a brandit une menace envers ces deux députés Massata Samba et Mamadou Niang « Nous prenons à témoin l’opinion nationale et internationale, les associations des droits de l’homme et des femmes, les chefs religieux que tout ce qui arrivera à notre sœur Amy Ndiaye . Ils, les députés Massata ” Mbedj Samb ” et Mamadou ” chakishan Niang ” en sont les seuls responsables, a déclaré la porte parole du jour.

Par ailleurs, ces femmes attendent aussi de l’institution parlementaire des mesures de correction immédiates en l’encontre des députés agresseurs. Les femmes leaders de la mouvance présidentielle condamnent jusqu’à la dernière énergie les actes des deux députés qu’elles qualifient “d’ignobles”.