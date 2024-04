Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 : Le comité d’organisation annonce la réhabilitation des infrastructures sportives

Le Sénégal s’engage dans une course effrénée pour accueillir, avec éclat, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) en 2026. Lors d’une réunion stratégique tenue ce jeudi 25 avril, le Comité de pilotage a tracé les contours de cette ambition sportive et a dévoilé les plans ambitieux pour la rénovation des infrastructures et la mobilisation des ressources nécessaires.

Aux menues discussions : les projets de réhabilitation majeures telles que le stade Iba Mar Diop, la Piscine olympique, la construction de nouveaux équipements sportifs de proximité. Le Comité d’organisation “Joj Dakar 2026” a réaffirmé ses objectifs sur la nécessité d’une préparation de qualité pour garantir le succès de l’événement.

En effet, dans un auditoire composé de responsables sportifs, des élus locaux et des partenaires à savoir le ministère des Infrastructures et l’Agence française de développement (AFD), le Comité de pilotage a dressé un bilan satisfaisant des progrès accomplis jusqu’à présent, tout en explorant les moyens d’assurer la participation de haut niveau des athlètes. Toutefois, le coordonnateur général du Comité d’organisation des jeux olympiques de la jeunesse, Ibrahima Wade a souligné l’importance des échéances à venir et a annoncé la création d’une coalition regroupant les fédérations sportives, le ministère des Sports, et d’autres entités gouvernementales pour garantir des conditions optimales de préparation.

De son côté, le maire de la commune de Yoff, Seydina Issa Laye, a plaidé pour une implication des jeunes dans ce processus. Ce dernier souhaite la mise en place des infrastructures de base pour favoriser leur participation.

“Sénégal, premier pays du continent africain à avoir l’honneur d’accueillir la quatrième édition des jeux olympiques de la jeunesse ”

En tant que premier pays du continent africain à accueillir cet événement prestigieux, le Sénégal a l’occasion de promouvoir le sport comme vecteur de développement, d’inspirer une nouvelle génération d’athlètes et de renforcer les liens de solidarité et d’amitié entre les nations. Trois villes hôtes vont accueillir les compétitions (Dakar, Diamniadio et Saly) et plus de 4676 athlètes répartis dans 35 disciplines sont attendus dans le pays de la Teranga. Les Jeux olympiques promettent d’être un événement d’envergure. D’ailleurs, les amateurs auront également droit à 247 événements. Ces jeux vont offrir ainsi une expérience sportive riche et variée. Le COJOJ a affirmé que depuis l’attribution des Jeux, le Sénégal s’est engagé dans un processus de repositionnement de Dakar sur la carte olympique mondiale, avec le début imminent des travaux de réhabilitation des infrastructures dans les prochains jours.