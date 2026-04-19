Lutte contre le faux monnayage : Saisie record de six (06) milliards de faux billets-verts réalisée à Thiaroye Azur par La Brigade mobile des Douanes de Pikine

La Brigade mobile des Douanes de Pikine, relevant de la Subdivision de Dakar-Extérieur, Direction régionale des Douanes de l’Ouest, a opéré, le 15 avril 2026 aux environs de 17heures, une saisie de faux billets-verts d’une contrevaleur totale de 6 milliards 24 millions de francs CFA.

Il s’agit de 15 000 coupures de 500 euros et 20 000 coupures de 100 dollars, soit 35 000 coupures au total.

L’opération, qui a duré près de deux semaines, a permis d’appréhender le faussaire dans une auberge située à Thiaroye Azur où le lavage des billets saisis devait se faire.

Les premiers éléments de l’enquête ont permis d’établir que le prévenu, de nationalité sénégalaise et se présentant comme guérisseur traditionnel, est membre d’un réseau qui opère entre un pays limitrophe et le Sénégal.

Cette saisie, la plus importante réalisée en date par les Unités douanières en matière de faux monnayage, est le résultat d’un ingénieux processus d’exploitation de renseignement, de reconnaissance, d’observation et de filature mené avec professionnalisme et détermination par les agents de la Brigade mobile des Douanes de Pikine.

L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière, notamment le faux monnayage.

Division de la Communication et des Relations publiques de la DGD