PSG – Le coup Ko porté par Luis Enrique à Ibrahima Mbaye

Le jeune attaquant sénégalais, Ibrahim Mbaye, traverse une période délicate au Paris Saint-Germain. Non convoqué pour la rencontre face à Olympique Lyonnais, le joueur paie une nouvelle fois les choix de son entraîneur Luis Enrique.

Cette absence s’inscrit dans une série de décisions similaires, puisque Ibrahim Mbaye n’a également disputé aucune minute lors des récentes rencontres contre Toulouse FC et Liverpool FC. Une situation qui interroge sur sa place actuelle dans la rotation parisienne.

Ce passage à vide intervient dans un moment important de sa carrière. Joueur en phase de développement, Ibrahim Mbaye a besoin de temps de jeu pour progresser et s’imposer durablement au plus haut niveau. Or, depuis son retour de la CAN 2025 disputée au Maroc, le jeune milieu semble relégué au second plan dans la hiérarchie de l’effectif. Cette mise à l’écart progressive constitue un coup dur, tant sur le plan sportif que mental, pour un joueur en quête de continuité.

Dans un effectif aussi compétitif que celui du PSG, les choix de Luis Enrique reposent sur des critères d’équilibre et de performance immédiate. Toutefois, l’absence répétée d’Ibrahim Mbaye soulève la question de la gestion des jeunes talents au sein du club. Certains observateurs estiment qu’un temps de jeu plus régulier pourrait favoriser son éclosion, tandis que d’autres considèrent que cette période pourrait lui permettre de se renforcer et de revenir plus fort.