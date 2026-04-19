Lutte – Ada Fass venge Balla Gaye 2 sur Eumeu Sène avec la même chute

Ada Fass a pris le dessus sur l’expérimenté Eumeu Sène ce dimanche à l’arène nationale. Une grande victoire qui propulse officiellement le phénomène de Fass dans le cercle des VIP. Comme en 2009, Ada Fass inflige la même chute qu’il avait faite à Balla Gaye.

Phénoménal Ad Fass a réussi son défi. Challenger devant l’ancien Roi des Arènes, le tombeur de Liss Ndiago a déjoué les pronostics en venant à bout de Eumeu Sène.

Après avoir échoué devant Lac 2 la saison dernière, Ada Fass enregistre son premier succès face à un ténor de l’arène. Avec désormais quatorze victoires à son actif, il devient un candidat sérieux pour challenger le nouveau Roi des Arènes, Sa Thiès.